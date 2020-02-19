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İran'daki iki muhafazakar grup seçimlere Tahran'da ortak listeyle girecek

İran'daki muhafazakar gruplardan "Devrim Şurası" ve "Direniş Cephesi", cuma günü yapılacak genel seçimlere Tahran'da ortak listeyle girme konusunda anlaştı.

19.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:46İran'daki iki muhafazakar grup seçimlere Tahran'da ortak listeyle girecek
'daki muhafazakar gruplardan "Devrim Şurası" ve "Direniş Cephesi", cuma günü yapılacak genel seçimlere 'da ortak listeyle girme konusunda anlaştı.
Mehr Ajansı, "Devrim Şurası" ve "Direniş Cephesi" tarafından belirlenen 30 kişilik Tahran milletvekilleri ortak aday listesini yayınladı.
Muhammed Bakır Galibaf, Murtaza Agatahrani ve Seyyid Mustafa Mir Selim gibi isimlerin yer aldığı ortak listeyi, ülkenin önde gelen muhafazakar siyasetçilerinden Gulamali Haddad Adil'in de desteklediği belirtildi.
İran, 21 Şubat Cuma günü 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerine gitmeye hazırlanıyor.

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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