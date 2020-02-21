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İran'daki Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı

İran Seçim Merkezi, 11. Dönem Meclis seçimlerinde oy verme süresini iki saat uzattı.

21.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:12İran'daki Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı

Seçim Merkezi, 11. Dönem Meclis seçimlerinde oy verme süresini iki saat uzattı.

Ülke genelinde TSİ 07.30'da başlayan ve 17.30'da sona ereceği duyurulan oy verme işleminin 19.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca ihtiyaç görülmesi halinde bu sürenin 23.30'a kadar da uzatılabileceği belirtildi.

İran'da 11. Dönem Meclis seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi TSİ 07.30'da başlamıştı. Ülkede 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.


İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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