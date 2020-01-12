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İran'daki protestolarda eylemcilerin ABD ve İsrail bayraklarına basmaması dikkat çekti

İran'da düşürülen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Protestolar sırasında eylemcilerin büyük çoğunluğunun ABD ve İsrail bayraklarına basmadan etrafında dolaşarak geçmesi ise dikkat çekti.

12.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:32

İran tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü.

ABD VE İSRAİL BAYRAKLARINA BASMADILAR

Protestolar sırasında ise dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. Eylemcilerin büyük çoğunluğunun, yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ise dikkat çekti.

FÜZE ZANNEDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki 52 noktayı vurma tehdidi ile birlikte İran Silahlı Kuvvetleri'nin "olası bir savaş için hazır ol" şeklinde vaziyet aldığını söyleyen Devrim Muhafızları'nın komutanı General Emir Ali Hacızade, "Bu süre içerisinde Tahran'daki hava savunma sistemlerine yenileri de eklenmişti" demişti.

General Hacızade Tahran'ın batısına konuşlanan hava savunma sistemlerinin, diğer hava savunma sistemlerine bir seyir füzesinin ateşlendiğini duyurduğunu belirterek, "Hava savunma sistemi, seyir füzesinin ateşlendiğini düşünerek vurdu" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz bulunuyordu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.

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Dünya

Kaynak: DHA


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