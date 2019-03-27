İran'daki Sel Felaketi Hayvanları da Vurdu

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İran Veteriner Kurumu Başkanı Alirıza Refipur, ülkenin birçok eyaletinde meydana gelen sel felaketinde yaklaşık 5 bin ahır hayvanının da öldüğünü belirtti.Entekhab haber sitesine göre, Refipur, İran genelinde 20'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan selde hayvanların da büyük zarar gördüğünü söyledi.Refipur, "Mazenderan, Gülistan, Kermanşah, Loristan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Kuzey Horasan eyaletlerinde 4 bin 500 küçükbaş ve 136 büyükbaş hayvan sel nedeniyle telef oldu." dedi.Arı üreticilerinin de selden etkilendiğini aktaran Refipur, "Mazenderan eyaletinde 5 bin 680 ve Gülistan eyaletinde 295 arı kovanı selden zarar gördü." bilgisini verdi.Et ve yumurta üretimi için beslenen 841 bin 500 kanatlı hayvanın sel sonucu telef olduğunu dile getiren Refipur, "Ayrıca Gülistan, Kermanşah, Loristan, Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinde 94 soğuk iklim balığı üretim çiftliği ve 500 hektar sıcak iklim balığı üretim alanı zarar gördü." diye konuştu.İran'da yaklaşık 10 gündür devam eden şiddetli yağışlar, ülkenin kuzey, kuzeydoğu, batı, güneybatı ve iç kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İranlıları Nevruz tatilinde hazırlıksız yakalayan sel felaketinde 20'den fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı.