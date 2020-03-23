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İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülkede 7 eyalette meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.

23.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:00
İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülkede 7 eyalette meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.
Fars Haber Ajansına göre, Halidi, "Şiddetli yağış nedeniyle Hürmüzgan, Buşehr, Fars, Sistan-Beluçistan, Kum, Giylan ve Kirman eyaletlerinde sel felaketi yaşandı. 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı." dedi.
Halidi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Rudan ilçesinde ise 2 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, dün yaptığı açıklamada, sel felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : İran, Güncel

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