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İran'daki Türk eğitmenlerden Öğretmenler Günü etkinliği

İran'da görev yapan Türk öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluştu.

20.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:34İran'daki Türk eğitmenlerden Öğretmenler Günü etkinliği
'da görev yapan Türk öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluştu.
Türkiye'nin Büyükelçiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Okulu'nda görevli öğretmenler ve aileleri 24 Kasım'ı gurbette kutladı.
Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının ilan ettiği ara tatile İran'daki koşullardan kaynaklı olarak bir hafta sonra girdiklerini ve 24 Kasım'ın tatil günlerine denk gelmesi nedeniyle Öğretmenler Günü'nü erken kutladıklarını söyledi.
Ekinci, Tahran'daki bir Türk lokantasında düzenledikleri etkinlikle öğretmenler ve aileleriyle birlikteliklerini pekiştirdiklerini ifade etti.

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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