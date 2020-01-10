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İran'daki uçak kazasında, olay yerinde çekilen fotoğraf akılları karıştırdı

İran'daki uçak kazasında, olay yerinde çekildiği iddia edilen fotoğraflar akıllara, "İran uçak kazasında delil mi karartıyor?" sorusunu getirdi.

10.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:02

'ın başkenti 'da Havayolları'na ait uçağın düşmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Bu vahim kazadan sonra uçağın nasıl düştüğü dünya gündeminde büyük tartışma konusu oldu. Kamuoyunda uçağın İran tarafından düşürüldüğü iddialarını, İran sert bir şekilde yalanlarken uçağın enkazına dair çekilen son görüntüler, ortaya farklı senaryoların atılmasına sebep oldu. İran'ın olay yerindeki enkazı, iş makineleriyle temizlediği ve olayın aydınlatılmasını engellediği iddia edildi.

FOTOĞRAFLAR TEPKİ ÇEKTİ

Olay yerinden olduğu iddia edilen fotoğraflarda, enkaz alanında bir iş makinesinin uçağa ait parçaları taşıdığı görülüyor. Mevzubahis fotoğrafın sosyal medyada yayılması kullanıcıların büyük tepkisini çekerken, bazı kullanıcılar İran'ın olayın aydınlatılmasını engellediğini savundu.

Olay yerindeki enkazın temizlenmesinin, kanıtların bozulması anlamına geldiğini dile getiren kullanıcılar; delillerin dikkatle toplanılması gereken bir olayda, ağır makine kullanılmasının rahatsız edici olduğunu ifade etti. Kullanıcılardan bazıları ise, "İran olayda delil mi karartıyor?" şeklinde soru yöneltti.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. İran Sivil Havacılık Başkanı, "Karakutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.

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İran'daki uçak kazasında, olay yerinde çekilen fotoğraf akılları karıştırdı

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