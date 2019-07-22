Haberler» Güncel» Haber

İran'dan "17 ABD casusu" açıklaması

İran İstihbarat Bakanlığı, ellerinde ABD adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu bunlardan bazılarının da idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

22.07.2019 11:11 İran
İran İstihbarat Bakanlığı, ellerinde ABD adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu bunlardan bazılarının da idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Fars Haber Ajansına göre, İran İstihbarat Bakanlığı "17 kişilik casusluk şebekesine" ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Ülkede önemli mevkilerde görev yapan 17 kişi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürütme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
Habere göre, 17 Haziran'da gözaltına alınan söz konusu casusluk şebekesi üyelerinden bazıları mahkeme tarafından "bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.
Söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, suçlamaya dair görüntülerin kamuoyuyla bugün paylaşılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:22   Bingöl'de mavi ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
11:22   Blockchain ile yapay zeka alanında uluslararası iş birliği
11:21   Gün kurusu kayısı, deney hayvanlarının karaciğerini yeniledi
11:21   LEYLEK İLE ÇİFTÇİNİN TARLA MESAİSİ
11:20   Erzurum Kongresi 100'üncü yılında uluslararası sempozyumu düzenlenecek
11:20   4. Etap TOKİ'de kazı ve hafriyat çalışmaları başladı
11:20   Minibüs seyir halinde alev alev yandı