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İran'dan "80 ABD askeri öldürüldü" iddiası

İran, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlenen saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.

08.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:58 İran'dan
, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlenen saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etti.
Haberde ayrıca ABD'ye ait 104 noktanın da İran'ın hedefinde olduğu ve Washington'ın yeni bir adım atması durumunda buralara saldırı düzenleneceği kaydedildi.
Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, TV, Güncel

Kaynak: AA

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