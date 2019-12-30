Haberler » Politika » İran'dan ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına kınama - Haberler

İran'dan ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına kınama

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üssüne yönelik saldırısını kınayarak, "ABD'nin Irak toprakları içerisinde Haşdi Şabi üssüne yönelik bu saldırısı bir terördür" dedi.

30.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:28 İran'dan ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına kınama
Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin 'taki Haşdi Şabi üssüne yönelik saldırısını kınayarak, "ABD'nin Irak toprakları içerisinde Haşdi Şabi üssüne yönelik bu saldırısı bir terördür" dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi'den ABD'nin Irak'ta bulunan Haşdi Şabi üssüne gerçekleştirdiği saldırıya kınama geldi. Musevi, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısını terör eylemi olarak nitelendirerek, "ABD'nin Irak toprakları içerisinde Haşdi Şabi üssüne yönelik bu saldırısı bir terördür" ifadelerini kullandı.

ABD'yi Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olmaya çağıran İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD'nin Irak devletinin içişlerine müdahalesini sonlandırması gerektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı, dün gece Haşdi Şabi'ye bağlı en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'la bağlantılı Irak'ta 3, Suriye'de 2 yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi de, ABD'nin Haşdi Şabi üslerine yönelik saldırısını doğrulayarak Enbar'daki askeri üslerine düzenlenen saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

14:31   Akıllı vibratör 'yılın en iyi teknolojik el aleti' yarışmasında finale kaldı - Haberler
14:31   AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Haberler
14:31   ABD Kuzey Akım-2 projesine neden karşı çıkıyor? - Haberler
14:31   Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı - Haberler
14:30   Muş'ta eski oyunlar köylerde yeniden hayat buluyor - Haberler
13:41   Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi - Haberler
13:32   Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu - Haberler
13:13   İzmir'de yollar karla kaplandı - Haberler
12:52   Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu - Haberler
12:46   Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu - Haberler
30.12.2019 14:36:41