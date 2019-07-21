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İran, ABD casuslarını gözaltına aldıklarını açıkladı

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yaptığını iddia ettiği kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

21.07.2019 17:27

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ülkede "ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapanların" gözaltına alındığını, kimliklerinin yarın açıklanacağını belirtti.

ADLİ MAKAMLARA TESLİM ETTİK

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Alevi, "Çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik" dedi.

Alevi, casuslukla suçlanan kişilerin kaç kişi olduğu hakkında bilgi vermezken, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını kaydetti.

İran, ABD casuslarını gözaltına aldıklarını açıkladı
Kaynak: AA
İran, Güncel

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