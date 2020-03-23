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İran'dan ABD'ye koronavirüsle mücadeleyi engelleme suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadeleyi "engellediğini" ifade etti.

23.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:16
İran'dan ABD'ye koronavirüsle mücadeleyi engelleme suçlaması
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadeleyi "engellediğini" ifade etti.
Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılardan duyduğu memnuniyeti bildirdi.
Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:
"İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Kovid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor. Tek çözüm, ABD'nin toplu cezalandırma yöntemine karşı çıkmaktır. Ahlaki ve pratik tedbirlerin uygulanması zorunludur."
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı dün 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükselmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, İran, Güncel

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