İran'dan ABD'ye videolu İHA cevabı

Trump'un İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerine yönelik açıklamasına İran'dan videolu yanıt geldi.

TRUMP DUYURMUŞTU

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibi saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti.

"HAVA ARACIMIZIN DÜŞTÜĞÜNE YÖNELİK BİLGİM YOK"

Bu açıklamanın ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.'' açıklamasını yaptı.

İRAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

İran Devlet Televizyonu, Donald Trump'ın Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdük açıklamasından sonra, insansız hava aracının boğazdaki gemileri gözetlediği ve tekrar güvenli bir şekilde üssüne indiği anlara ait videoyu yayınladı.

Yayınlanan videoda insansız hava aracının Hürmüz Boğazı'nda görüntü kaydettiği ve bu görüntüler arasında ABD donanmasına bağlı gemilerin de olduğu görülüyor.

NE OLMUŞTU

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibi saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi. Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetti.