İran'dan ABD'ye yanıt: Her türlü senaryoya hazırız

ABD'nin Suudi Arabistan'daki saldırılar sonrası askeri operasyon düzenleme seçeneğini değerlendirdiği yönündeki haberlere İran 'dan yanıt geldi. İran "her türlü senaryoya hazır olduğunu" duyurdu.Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarından İran'ı sorumlu tutan ABD'nin atacağı olası adımlara dair iddialar gündemi meşgul ederken Tahran'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.İran Devrim Muhafızları'nın başındaki Tümgeneral Huseyin Selami, İran'a saldırmak gibi bir "hataya" düşebilecek ülkeleri "dikkatli olmaları" konusunda uyardı."Umarız, geçmişte yaptıkları gibi, stratejik bir hata yapmazlar" diyen Selami, ABD ordusunun daha önce İran'a karşı giriştiği "maceraları" hatırlattı."Bazen askeri seçeneklerden bahsediyorlar" ifadesini kullanan İranlı komutan, ülkesine yönelik en "hafif" saldırının dahi "hafif" bir karşılıkla geçiştirilmeyeceğini söyledi.Tahran'daki basın toplantısında konuşan Selami, İran'ın böyle bir durumda "saldırgan" ülkeyi "yıkana" kadar geri adım atmayacağını ifade etti. İran'ın "her türlü senaryoya hazır olduğunu" sözlerine ekleyen Selami, "Kendi topraklarını ana savaş meydanı haline getirmek isteyen varsa, devam etsin" diye konuştu.ABD asker gönderiyorSuudi Arabistan'ın petrol tesislerine 14 Eylül'de yapılan saldırıları Yemen'deki İran destekli Husi milisleri üstlenmişti. Riyad ve Washington'ın suçladığı İran ise saldırılarla herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtmişti. ABD ise saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor.ABD Başkanı Donald Trump dün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne hava ve füze savunma desteği sağlanması için bu ülkelere ek asker ve teçhizat gönderilmesine onay verdi.ABD Savunma Bakanı Mark Esper, söz konusu iki ülkeden gelen talep neticesinde yaptıkları bu desteğin bir ilk adım olduğunu belirtti ve gerekirse başka kararlar da alabileceklerini ifade etti.ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bölgeye gönderilecek asker sayısını açıklamadı ancak bunun binlerle ifade edilen bir sayı olmayacağını belirtti. Dunford, konuya ilişkin detayların önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacağını sözlerine ekledi.Trump'tan "itidal" vurgusuTrump ise İran'a yönelik acil bir askeri operasyondan yana olmadığının sinyalini verdi. "İtidal" göstermenin asıl güç göstergesi olduğunu belirten Trump, İran'la şu an savaşa girmek istemediğini ifade etti.ABD Başkanı buna karşın İran'a gelecekteki olası bir askeri yanıt için de açık kapı bıraktı. İnsanların kendisi hakkında "İki saniyede İran'a saldırı talimatı verebilir" diye düşündüğünü söyleyen Trump, aslında bunun için "bir hayli zaman" olduğunu belirtti.