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İran'dan ABD'ye "yaptırımlar kalkmadan müzakere yok" yanıtı

BİRLEŞMİŞ İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın.

25.09.2019 19:02İran'dan ABD'ye
BİRLEŞMİŞ İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi.
Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Genel Kurulu Görüşmelerinin ikinci günündeki konuşmasında ABD,İsrail ve Suudi Arabistan'a sert eleştiriler yöneltti.
ABD'yi İran'a karşı "ekonomik terör" uygulamak ve uluslararası bankacılık sistemini kullanarak "uluslararası korsanlık" yapmakla suçlayan Ruhani, yaptırımların da İran'ı küresel ekonomiye katılmaktan alıkoyduğunu söyledi.
Avrupa Birliği'ni de taahhütlerini yerine getirmemekle eleştiren Ruhani, "AB'den sadece güzel sözler duyduk, etkili önlemler almadıklarına şahit olduk. AB, taahhütlerini yerine getiremiyor... Sabrımızın da sınırı var." dedi.
ABD ile yaptırımlar devam ederken görüşmeyi reddeden Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel

Kaynak: AA

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