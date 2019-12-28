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İran'dan Adana'ya midesindeki 775 gram eroinle gelmiş

Adana Havalimanı'nda yakalanan İran uyruklu şüphelinin midesinde 775 gram eroin çıktı.

28.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:16
Havalimanı'nda yakalanan uyruklu şüphelinin midesinde 775 gram eroin çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Adana Havalimanı'na gelen S.R'nin (58) durumundan şüphelenerek üstünde arama yaptı. Bir suç unsuruna rastlanmayan S.R, şüpheli hareketlerinin sürmesi üzerine hastaneye götürülüp tomografi cihazıyla kontrol edildi.
İran uyruklu S.R'nin midesinde tespit edilen 49 paketteki 775 gram saf eroin endoskopiyle alındı.
Hastanedeki tedavisinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen S.R, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İran'dan Adana'ya midesindeki 775 gram eroinle gelmiş

Adana Havalimanı, Adana, İran, Güncel

Kaynak: AA


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