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İran'dan Ağrı'ya girmek için bekleyen tırların ülkeye giriş sorunu çözüldü

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen 280 tırın ülkeye giriş sorunun gerekli müracaatlar neticesinde çözüldüğünü duyurdu.

İran'dan Ağrı'ya girmek için bekleyen tırların ülkeye giriş sorunu çözüldü
05.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:52
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen 280 tırın ülkeye giriş sorunun gerekli müracaatlar neticesinde çözüldüğünü duyurdu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen tırların ülkeye girebilmesi için bakanlıklara yaptığı müracaatların sonuçlandığını ve sorunun ortadan kalktığını açıkladı. Başkan Sayan, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Sağlık, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na Ağrılılar adına teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Savcı Sayan, Türkiye, Ağrı, İran, Güncel, Haber

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