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İRAN'DAN AVRUPA'DAKİ "ÖZEL MÜŞTERİ"LERE GÖRÜLMEK İSTENEN UYUŞTURUCUYA JANDARMA ENGELİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'da hazırlanıp Avrupa ülkelerine TIR'ın gizli bölmelerinde götürülmek isteyen 102 kilo eroin ele geçirildi.

06.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:04İRAN'DAN AVRUPA'DAKİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'da hazırlanıp Avrupa ülkelerine TIR'ın gizli bölmelerinde götürülmek isteyen  102 kilo eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü'nde oturan  E.N. ve S.N.'nin İran'dan  temin ettikleri uyuşturucuyu TIR'ın özel olarak hazırlattıkları gizli bölmelerinde Avrupa ülkelerine götüreceklerini tespit etti.

FARKLI GÜZERGAH KULLANILDI

Harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddenin naklinde kullanılacak TIR'ı belirledi ve takibe aldı.

GİZLİ BÖLME VADİ VE AVCI'DAN KAÇAMADI

Jandarma, Kuzey Marmara Otoyolunda ilerleyen TIR'ı durdurarak operasyon düzenledi.

Şüphelileri gözaltına alan jandarma ekipleri, dedektör narkotik köpekleri Vadi ve Avcı'nın da katılımıyla aracı didik didik aradı. Narkotik köpeklerinin şoför koltuğunun alt kısmında oluşturulmuş gizli bölmeye tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştı. Gizli bölmede 199 pakette toplam 102 kilo eroin ele geçirildi.

ÖZEL MÜŞTERİLERE HAZIRLANMIŞ UYUŞTURUCU

Jandarma ekipleri, çeşitli sembol, figür ve mühür kullanılarak paketlenen uyuşturucuların Avrupa ülkelerindeki bazı özel müşterilere hazırlandığını belirledi.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışında bağlantılı oldukları kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.



Jandarma, Avrupa, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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