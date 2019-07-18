18.07.2019 12:14
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İran'dan Avrupa'ya ABD yaptırımlarını delme çağrısı

İran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin Rusya ve Çin'e gerçekleştirdiği petrol ihracatının yetersiz olduğunu söyledi ve İran Nükleer Anlaşması'na imza atan Avrupa ülkelerine ABD'nin yaptırımlarını delme çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin Rusya ve Çin'e gerçekleştirdiği petrol ihracatının yetersiz olduğunu söyledi ve İran Nükleer Anlaşması'na imza atan Avrupa ülkelerine ABD'nin yaptırımlarını delme çağrısı yaptı.
Rus haber ajansı Tass'a konuşan Zarif, "Avrupa ülkelerinden, İran ve diğer ülkelerin ekonomik ilişkilerinin düzelmesi adına İran Nükleer Anlaşması'dair yükümlülüklerini yertine getirmelerini bekliyoruz" dedi.
ABD'nin geçen yıl İran Nükleer Anlaşması'ndan çekildiğini duyurması üzerine, İran, anlaşmayı imzalayan  Avrupa ülkelerinin ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını rağmen ülkeden petrol ithal etmemeleri durumunda anlaşmadan tamamen çekilebileceği uyarısı yapmıştı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İran, Ekonomi

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