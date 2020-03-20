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İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kaçakçı öldürüldü

Azerbaycan-İran sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 uyuşturucu kaçakçısı Azerbaycan sınır muhafızları tarafından etkisiz hale getirildi.

20.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:22
İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kaçakçı öldürüldü
Azerbaycan-İran sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 uyuşturucu kaçakçısı Azerbaycan sınır muhafızları tarafından etkisiz hale getirildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde İran'dan Azerbaycan'a geçmeye çalışan iki kişi ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Bu kişilerin "dur" ihtarına uymayarak ateş açtığı, sınır muhafızlarının da karşılık vermek zorunda kaldıkları belirtildi. Etkisiz hale getirilen şahısların İran vatandaşı oldukları kaydedildi.
Sınır muhafızları, etkisiz hale getirdikleri kişilerin yanında 61 kilogram uyuşturucu madde ile bir silah, bir tabanca ve bir gece görüş dürbünü buldu.
Kaçakçılara yardım ettikleri gerekçesiyle iki Azerbaycan vatandaşı da gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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