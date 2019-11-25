Haberler » Güncel » İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü - Haber

İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü

İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kişi, Azerbaycan sınır muhafızlarınca vurularak öldürüldü.

25.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:28İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü
'dan 'a uyuşturucu sokmaya çalışan kişi, Azerbaycan sınır muhafızlarınca vurularak öldürüldü.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a yasa dışı geçmeye çalışan 2 kişinin Azerbaycan askerlerince fark edildiği bildirildi.

Kaçakçıların "dur" ihtarına uymadığı, sınır muhafızlarına ateş açtığı belirtildi. Kaçakçılardan birinin kaçmayı başardığı, diğerinin ise sınır muhafızlarınca öldürüldüğü belirtildi.
İran vatandaşı olduğu tespit edilen kişinin vurulduğu yerde 2,5 kilogram uyuşturucu madde, bıçak ve 2 mermi kovanı bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:17 Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek
13:16 MSB: PKK/YPG sivilleri hedef aldı, 2 kişiyi katletti
13:16 Minik Belinay ile Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu (Tekrar)
13:16 Gediz'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
13:11 AK Parti'li kadınlar, kadına şiddete 'dur' dedi
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:16 HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, "HDP ilkelerinden sapmıştır" diyerek istifa etti
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:18:34