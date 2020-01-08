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İran'dan düşen uçakla ilgili kriz çıkartacak karar! Kara kutuyu vermeyecekler

İran Sivil Havacılık Başkanı, Tahran'da düşen ve 176 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kara kutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.

08.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:06

'da 'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

TARTIŞMA YARATACAK "KARA KUTU" KARARI

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta uçaktan kimsenin sağ kurtulamadığını açıkladı. İran Sivil Havacılık Başkanı da "Kara kutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.

"ORTA DOĞU'DA KORKUNÇ HABER"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının Tahran'da düşmesini "Orta Doğu'da korkunç haber" diye nitelendirdi.

ÖLENLERİN LİSTESİ NETLEŞTİRİLİYOR

İlk bilgilere göre bütün yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini aktaran Zelenskiy "Büyükelçiliğimiz trajedi ile ilgili bilgileri ve ölenlerin listesini netleştiriyor. Bütün yolcuların ve mürettebatın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

MERMİ DELİĞİNİ ANDIRAN HASARLAR VAR

176 kişinin hayatını kaybettiği kazada, uçağın enkazına ait parçalarda mermi deliklerine benzeyen hasarlar gözlendi. Reuters'in servis ettiği görüntülerde düşen uçağa ait enkaz parçalarında saldırı olduğunu düşündürecek delikler ve hasarlar olduğu gözlemlendi.

İranİran'da düşen uçağın üzerinde bulunan mermi deliğini andıran hasarlar kafa karıştırdı

İranİran'da 176 kişinin öldüğü uçağın düşme anları kameraya yansıdı

Son dakika: İranSon dakika: İran'dan "Yolcu uçağı füzeyle düşürüldü" iddiasına yalanlama geldi

Son dakika: İranSon dakika: İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü, kimse sağ kurtulamadı

İran'dan düşen uçakla ilgili kriz çıkartacak karar! Kara kutuyu vermeyecekler

Ukrayna, Tahran, Boeing, İran, Dünya, Güncel


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