İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi
İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulan 65 kişi taburcu edildi.
10.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:50
İran 'dan uçakla Türkiye 'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulan 65 kişi taburcu edildi.
25 Şubat'ta Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İran'dan Türkiye'ye getirilen ve aralarında mürettebatın da bulunduğu 142 kişi tedbir amaçlı Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Vatandaşlardan aralarında Kum ve Meşhed öyküsü bulunmayanların bir kısmı ise 14 günlük gözlem süresini sağlık personeli kontrolünde evlerinde geçirmeleri şartıyla taburcu edilmişti. Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözetim altında kalmaya devam eden 65 kişi ise gözlem süresinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinden itibaren taburcu edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Tahran uçağı ile gelen yolcuların son testlerinin durumuna göre taburcu edileceklerini bildirmişti.
(Neşra Durmaz/İHA)
25 Şubat'ta Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İran'dan Türkiye'ye getirilen ve aralarında mürettebatın da bulunduğu 142 kişi tedbir amaçlı Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Vatandaşlardan aralarında Kum ve Meşhed öyküsü bulunmayanların bir kısmı ise 14 günlük gözlem süresini sağlık personeli kontrolünde evlerinde geçirmeleri şartıyla taburcu edilmişti. Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözetim altında kalmaya devam eden 65 kişi ise gözlem süresinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinden itibaren taburcu edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Tahran uçağı ile gelen yolcuların son testlerinin durumuna göre taburcu edileceklerini bildirmişti.
(Neşra Durmaz/İHA)
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Kaynak: İHA
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