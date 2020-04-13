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İran'dan gelen ailesi karantinaya alınan ikizlere 'Hoş geldin' sürprizi

İran'dan gelen ailesi karantinaya alınan ikizlere 'Hoş geldin' sürprizi Ağrı'da tedbir amacıyla 14 gün karantinaya alınan ailenin ikizlerine moral vermek amacıyla, sağlık çalışanları ve yurt görevlileri hoş geldin sürprizi yapıp oyuncak hediye etti.

13.04.2020 21:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:56
İran 'dan gelen ailesi karantinaya alınan ikizlere 'Hoş geldin' sürprizi
AĞRI - Ağrı 'da tedbir amacıyla 14 gün karantinaya alınan ailenin ikizlerine moral vermek amacıyla, sağlık çalışanları ve yurt görevlileri hoş geldin sürprizi yapıp oyuncak hediye etti.
İran'dan gelerek Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Yozgatlı Murat ve Zehre Bekdemir çifti ile ikiz çocukları, sağlık taramasından geçirildikten sonra tedbir amacıyla 14 gün karantinaya alınacakları Abdurrahim Arvasi yurduna geçtiler.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Abdürrahim Arvasi Yurdu'na gelen çiftin 8 yaşındaki ikiz çocukları Derya ve Deniz için yurt görevlileri ve sağlık çalışanları moral vermek amacıyla pasta kesip, oyuncak hediye ettiler.
Hoş geldin pastasını kesen ikizler alkışlar eşliğinde anne ve babalarıyla birlikte kalacakları odalara yerleştirildiler. İran’dan gelen ailesi karantinaya alınan ikizlere ’Hoş geldin’ sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, Ağrı, İran, Genel
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