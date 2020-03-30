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İran'dan gelen askerler Esad güçlerine korona bulaştırdı

Suriye'de Esad güçlerinin kendi aralarında gizli olduğu ifade edilen telefon konuşmaları ortaya çıktı.

30.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:55
İran'dan gelen askerler Esad güçlerine korona bulaştırdı
Suriye 'de Esad güçlerinin kendi aralarında gizli olduğu ifade edilen telefon konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalara göre, İran 'dan gelen askerler, rejim güçlerine korona virüsü bulaştırdı. Rejime ait 11 askerde korona tespit edildi.
Korona virüs salgını dünyada yayılmaya devam ederken Suriye'de resmi kaynaklar 9 korona vakası tespit edildiğini açıkladı. Ancak son dönemde ortaya çıkan Esad rejimindeki askerler arasındaki gizli olduğu ifade edilen telefon konuşmaları, korona virüsün rejim askerlerinde de görüldüğünü ortaya çıkardı. Askerlerin telefon konuşmalarına göre, Kafr Nabl ve Maaret el Numan köylerindeki bazı rejim güçlerinde korona semptomları görülmesinin ardından yetkililerle iletişime geçildi. Vakaların bazıları ambulanslarla İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun köyüne, diğerleri ise Hama kentindeki hastaneye götürüldü. Suriye Milli Ordusu tarafından ortaya çıkarıldığı bildirilen 11 rejim askerinde korona tespit edildiği kaydedildi.
Esad rejiminin geçtiğimiz hafta İran'dan asker takviyesi gerçekleştirdiği, rejim askerlerine de korona virüsünü gelen askerlerin bulaştırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, İran, Güncel
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