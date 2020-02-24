Haberler » Ekonomi » Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran arasındaki tren seferleri durduruldu - Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran arasındaki tren seferleri durduruldu

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, koronavirüsün İran'da yayılmaya başlamasıyla Türkiye-İran arasında işleyen yük ve yolcu tren seferlerinin 23 Şubat tarihinde saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

24.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:20

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 'da da ölümlere yol açan koronavirüs tedbirleri kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye-İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi, yolcu treni ve yük tren seferlerinin 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

HAFTADA 2 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Türkiye ile İran arasındaki demir yolu ile yolcu bağlantısı haftada bir gün çalışan Ankara-Tahran-Ankara (Trans Asya treni) ve yine aynı şekilde hafta bir gün çalışan Van-Tahran-Van (Van-Tahran treni) ile sağlanıyor.

İRAN'DA İLK OLARAK 19 ŞUBAT'TA GÖRÜLDÜ

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını, komşu ülke İran'da ilk olarak 19 Şubat Çarşamba günü görüldü. Tüm dünya genelinde 2 bin 500'den fazla insanın ölümüne sebep olan virüsün İran'da sebep olduğu ölümlerin sayısı 12'ye yükseldi. 47 kişiye ise virüs bulaştı.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran arasındaki tren seferleri durduruldu

Türkiye, Tahran, İran, Van, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 12:07:57