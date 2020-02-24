Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran arasındaki tren seferleri durduruldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve İran 'da da ölümlere yol açan koronavirüs tedbirleri kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye-İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi, Van Tahran yolcu treni ve yük tren seferlerinin 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

HAFTADA 2 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Türkiye ile İran arasındaki demir yolu ile yolcu bağlantısı haftada bir gün çalışan Ankara-Tahran-Ankara (Trans Asya treni) ve yine aynı şekilde hafta bir gün çalışan Van-Tahran-Van (Van-Tahran treni) ile sağlanıyor.

İRAN'DA İLK OLARAK 19 ŞUBAT'TA GÖRÜLDÜ

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını, komşu ülke İran'da ilk olarak 19 Şubat Çarşamba günü görüldü. Tüm dünya genelinde 2 bin 500'den fazla insanın ölümüne sebep olan virüsün İran'da sebep olduğu ölümlerin sayısı 12'ye yükseldi. 47 kişiye ise virüs bulaştı.