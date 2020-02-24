Son dakika: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe'de koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, İran 'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoförün, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı öne sürüldü. Ancak Mardin İl Sağlık Müdürlüğü bu haberleri yalanlayarak, Kızıltepe'de virüs şüphelisinin olmadığını duyurdu.

YALANLANDI

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kızıltepe'de Korona virüsü vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde korona virüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir" denildi.