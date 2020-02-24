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Son dakika: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe'de koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı

Son dakika: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Türk şoförün, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı söylentisi Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlandı.

24.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:09

'in ilçesinde, 'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoförün, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı öne sürüldü. Ancak Mardin İl Sağlık Müdürlüğü bu haberleri yalanlayarak, Kızıltepe'de virüs şüphelisinin olmadığını duyurdu.

YALANLANDI

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kızıltepe'de Korona virüsü vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde korona virüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir" denildi.

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Son dakika: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe'de koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı

Kızıltepe, Mardin, İran, Sağlık, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
SGP:bütün kapıları hava yollarını gemileri demir yollarını hepsini kapatı olur
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SERKAN:Empati kurun biraz. Allah kimseye göstermesin. En kısa sürede aşısı bulunur. inşallah
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ADINIZI YAZIN:veba olan şehre girmeyin girerseniz de çıkmayın, bu korona virüsü içinde geçerli!!!!!!
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ÖZBAY:Hemen etkisiz hale getirin bulaşmasın kimseye
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ADINIZI YAZIN:geliyor gelmekte olan
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Sağlık

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