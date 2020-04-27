Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İran'dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi

İran'da bulunan 39 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

27.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:15
İran'dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi

İran'da bulunan 39 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, İran'daki 4'ü çocuk 39 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Mardin Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle havalimanından alınarak Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yerleştirildikleri yurtta 14 gün süreyle karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Mardin, İran, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek Haberler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır Haberler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan’dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haberler
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Haberler››Güncel››İran'dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:02: Ambulans helikopter kalbi duran yaşlı hasta için havalandı - Haber 18:57: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu haftasonuda yine 31 ilimizde, 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa... - Haber 18:56: Erdoğan: "Bizbize Yeteriz Türkiyem Kamyanyası'nda 1 milyar 850 milyon lira meblağ toplanmıştır." - Haber 18:56: Erdoğan: "Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere... - Haber 18:54: Erdoğan: "Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30... - Haber 18:49: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek - Haber 18:39: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır - Haber 16:27: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal - Magazin 15:58: Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti - Magazin 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler