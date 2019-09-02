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İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkiyatına darbe

İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkiyatına darbe 40 kilo eroin ele geçirildi İran'dan Hatay'a uyuşturucu getiren 4 kişi tutuklandıHATAY - Hatay'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İran'dan Hatay'a getirilen 40 kilogram eroin ele geçirildi.

02.09.2019 17:24
İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkiyatına darbe
40 kilo eroin ele geçirildi
İran'dan Hatay'a uyuşturucu getiren 4 kişi tutuklandı
HATAY - Hatay'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İran'dan Hatay'a getirilen 40 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda bir grubun İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Narkotik ekipleri kent girişinde takibe aldıkları İran plakalı otomobili durdurarak araç içerisinde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği "Akrep"in yaptığı aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenen 39 paket halinde 40 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu B.A., M.R., A.O. ve V.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkiyatına darbe

Hatay, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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