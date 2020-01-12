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İran'dan İngiltere'ye protesto notası! "İngiliz Büyükelçi Tahran'daki yasa dışı gösterilere katıldı"

İran yönetimi, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in, Tahran'daki 'yasa dışı gösterilere' katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası verdi. Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan Büyükelçi Macaire, bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

12.01.2020 21:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:53

yönetimi, 'nin Büyükelçisi Rob Macaire'in, Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası verdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macaire'in "anormal hareketi ve yasa dışı gösterilere katılması" nedeniyle bakanlığa çağrıldığı ve Tahran yönetiminin resmi protesto notasının kendisine ve İngiltere yönetimine iletildiği ifade edildi.

BİR SÜRE GÖZALTINDA TUTULDUKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan Büyükelçi Macaire, bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

Macaire'in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle bugün rejim yanlıları tarafından elçiliğin önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.

YUNANİSTAN'A DA NOTA VERDİLER

Öte yandan İran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamaları nedeniyle Yunanistan hükümetine protesto notası vermişti.

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İran'dan İngiltere'ye protesto notası!

İngiltere, Tahran, İran, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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