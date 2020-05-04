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İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, havaların ısınması ile koronavirüsün yok olmayacağını belirterek, sonbaharda ikinci dalga beklediklerini ifade etti.

04.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:17

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 250 bine yakın insan hayatını kaybetti. Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İran'dan ise korkutan bir açıklama geldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sonbaharda koronavirüs salgınında ikinci dalgayı beklediklerini duyurdu.

"HAVALARIN ISINMASI İLE VİRÜS YOK OLMAYACAK"

Herirçi, Bender Abbas limanında bulunan balık pazarında denetleme yaparken, açıklamalarda bulundu. Herirçi, havaların ısınması ile koronavirüsün yok olmayacağını belirterek, "Önümüzdeki 2 ay birkaç eyalet dışında ülke genelinde koronavirüs vakalarında düşüşler öngörüyoruz. Diğer eyaletlerdeki artış ülke genelindeki düşüşleri engellemeyecektir" dedi.

"SONBAHARDA İKİNCİ DALGA BEKLİYORUZ"

Bakan Yardımcısı, sonbahar ayında koronavirüs salgınında ikinci bir dalga beklediklerini belirtirken, havaların ısınması ile koronavirüs arasında bir bağın olmadığını ifade etti. Herirçi, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde hava sıcaklığının 35 derece olduğunu belirtirken, burada bulunan bir balık pazarında 107 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Herirçi, "Erken teşhis etmemiz virüsün yayılmasının önüne geçti. Aksi halde binlerce kişi virüse yakalanacaktı" dedi.

İRAN'DA CAN KAYBI 6 BİN 277'YE YÜKSELDİ

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 74 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybının 6 bin 277'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1223 artarak 98 bin 647'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 676'sının durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 79 bin 397 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İran’dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz

Kaynak: İHA

Etiketler: İran, Dünya, Haber

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