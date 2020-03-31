İran'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede birlik mesajı
Azadi Kulesi'ne yansıtılan görsellerden detaylar İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden tüm ülkelere birlik mesajı amacıyla ülkelerin bayrağı ve destek mesajları yansıtıldı.
31.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:41
Azadi Kulesi'ne yansıtılan görsellerden detaylar İran 'ın başkenti Tahran 'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden tüm ülkelere birlik mesajı amacıyla ülkelerin bayrağı ve destek mesajları yansıtıldı.
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Kaynak: AA