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İran'dan koronavirüs tahliyesi (2)

UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİİran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle 132 Türk yolcuyu Ankara'ya getiren Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı uçak, dezenfekte edildi.

25.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:16İran'dan koronavirüs tahliyesi (2)

UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİ

'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle 132 Türk yolcuyu 'ya getiren Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı uçak, dezenfekte edildi. Yolcular ile birlikte 8 mürettebatın Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Bilkent Klinik Konukevi'ne tahliyesinin tamamlanması ardından Sağlık Bakanlığı görevlileri dezenfekte işlemine başladı. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, uçak ve ekipmanlarda temizlik çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,



Ankara, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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