İran'dan koronavirüs tedbiri: Sokaklar boşaltılacak
İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.
13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Genelkurmay Başkanlığı, İran, Ekonomi
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