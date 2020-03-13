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İran'dan koronavirüs tedbiri: Sokaklar boşaltılacak

İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
İran'dan koronavirüs tedbiri: Sokaklar boşaltılacak
İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Genelkurmay Başkanlığı, İran, Ekonomi

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