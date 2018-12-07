İran'dan Opec'e Yeşil Işık

İran
, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol üretimini günde 0.8 milyon varil kısıtlaması için onay verdi.
OPEC üyesi ülkeler 175. Olağan toplantı için Avusturya
'nın başkenti Viyana
'da bir araya geldi. İki gün süren toplantıda dün petrol üretimlerinin kısıtlanması kararı çıkmış ancak herhangi bir miktar belirtilmemişti. Bugün ise İran OPEC'in günde 0.8 milyon varil kısıtlaması talebine izin verdi.
OPEC'in örgüte üye olmayan petrol üreticisi ülkelere de 0.4 milyon varil kesintisi ile katkıda bulunup bulunmayacaklarını soracağı kaydedildi. - VİYANA
İran,Opec
07 Aralık 2018 Cuma 17:34