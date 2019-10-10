İran'dan 'operasyonu durdurun' çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunun insani sonuçlarına ilişkin kaygı duyduğunu belirtti ve Ankara'yı 'saldırıları derhal durdurmaya ve birliklerini Arap ülkesinden çekmeye' çağırdı.

İran'ın haber ajanslarından olan Tasnim'in haberine göre bakanlık, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyor ve daha önce de belirtildiği gibi, askeri harekatın yalnızca Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermekle kalmayacağını, aynı zamanda kapsamlı mali ve insani zararlara neden olacağını; bundan dolayı bu sürece karşı olduğunu vurgulamaktadır.

Daha önce de açıklandığı gibi, İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki mevcut durumu, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen müdahalelerin bir sonucu olarak görüyor. Gerginliklerin çözülmesinin, barışçıl önlemlerle ve Suriye'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve ayrıca Adana Mutabakatına saygı duyularak mümkün olacağına inanıyor" ifadeleri kullanıldı.

'TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA DİYALOG KURULMALI'

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada ise "İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir askeri operasyona karşı çıkıyor. İran, mevcut kaygıları barışçıl bir şekilde ele almak için Türk ve Suriyeli yetkililerle derhal temas kurmaya hazırdır ve Suriye'nin ulusal egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Adana Mutabakatına saygı duymanın uygun olacağını vurguluyor" denilmişti.