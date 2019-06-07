07.06.2019 21:38
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İran'dan Paris ile Washington'un nükleer müzakere çağrısına ret

İran

İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'ın nükleer ve askeri hedefleriyle ilgili daha kapsamlı uluslararası müzakereler yapma talebini reddetti. Bakanlık, 2015 Nükleer Anlaşması etrafında yapılabileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'ın nükleer ve askeri hedefleriyle ilgili daha kapsamlı uluslararası müzakereler yapma talebini reddetti. Bakanlık, 2015 Nükleer Anlaşması etrafında görüşme yapılabileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ve Washington'un İran'ın nükleer silahlanmasının son bulmasını istediklerini ve balistik füzeler ile diğer sorunlara odaklanmak amacıyla yeni müzakereler yapılması gerektiğini kaydetmişti.
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Kaynak: Euronews.com
Fransa, İran, Dünya