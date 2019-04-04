İran'dan Petrol Alımı Konusunda Muafiyet Sağlanan Üç Ülke Petrol Alımını Sıfıra İndirdi

Washington
tarafından İran
'dan petrol alımı konusunda muafiyet sağlanan üç ülke İran'dan petrol alımını sıfıra indirdi. Açıklama Amerika
'nın İran Özel Temsilcisi Brian Hook tarafından yapıldı.
Hook, küresel petrol üreticilerinin İran'dan kaynaklanan açığı kapatacaklarını belirtti. Amerika Başkan Donald Trump
, Amerika'yı 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekmesinin ardından İran'dan petrol satın alınmasına yönelik yaptırım kararı almıştı. Bu çerçevede 2 Mayıs tarihine kadar geçerli olmak üzere aralarında Türkiye
'nin de bulunduğu 8 ülkeye İran'dan petrol satın alma hakkı tanınmıştı. Bu ülkeler Çin
, Hindistan
, Yunanistan
, İtalya
, Tayvan
, Japonya
ve Güney Kore
olarak duyurulmuştu.
Amerika'nın İran özel Temsilcisi Brian Hook gazetecilere yaptığı açıklamada "Kasım ayında petrol fiyatlarında ani yükselişi önlemek adına 8 ülkeye İran'dan petrol alımı konusunda muafiyet sağladık. Bugün bu ülkelerden üçünün İran'dan petrol alımını sıfıra düşürdüklerini söyleyebilirim" dedi. Hook bu üç ülkenin hangileri olduğunuysa açıklamadı.
Hook, "İran'dan petrol alımını sıfıra indirmek yolunda piyasa koşulları daha iyi. Yaptırım uygulamamazı değiştirecek bir muafiyeti uzatma arayışı içerisinde değiliz" diye konuştu. Hook, Amerika'nın yaptırımları neticesinde 2018 Mayıs ayından bu yana günlük 1.5 milyon varil İran petrolünün piyasadan çekildiğini bunun İran rejimine maliyetinin 10 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi. Hook'un bu açıklamasına rağmen uzmanlar Amerika'nın, muafiyet uygulamasını uzatacağı görüşünü savunuyorlar. Bunun piyasalarda dalgalanma ve fiyat artışlarının engellenmesi adına yapılacağı ifade ediliyor.
Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Türkiye'ye yönelik muafiyetin uzatılması bekleniyor ki bu da bu ülkelerin İran'dan günlük 1.1 milyon varillik petrol satın alması anlamına geliyor. Öte yandan Trump yönetiminden üst düzey yetkililer Amerika'nın, İran'a yönelik yeni bazı yaptırım hazırlıkları içerisinde olduğunu belirtiyorlar. Hook da hali hazırda İran'a karşı uygulanan 26 farklı yaptırımın ülkenin para akışını ve bölgesindeki faaliyetlerini kısıtladığını söyledi.
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Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com