Haberler » Ekonomi » İran'dan polyester elyaf ve ambalaj filmi ithalatında korunma önlemleri - Ekonomi

İran'dan polyester elyaf ve ambalaj filmi ithalatında korunma önlemleri

İran menşeli polyester elyaf ve ambalaj filmi ithalatında korunma önlemi soruşturması açılacak.

24.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:30 İran'dan polyester elyaf ve ambalaj filmi ithalatında korunma önlemleri
menşeli polyester elyaf ve ambalaj filmi ithalatında korunma önlemi soruşturması açılacak.
Ticaret Bakanlığının "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ, 2013 yılından itibaren yürürlükte olan ve 20 Eylül 2020'de sona erecek İran menşeli polyester elyafın ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için yerli üreticilerin yaptığı başvuruya ilişkin işlemler ile soruşturma usul ve esaslarını kapsıyor.
Buna göre, başvuru sonrası yapılan ön inceleme sonuçları İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunca değerlendirildi. Değerlendirme sonucu, söz konusu eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılmasına yönelik soruşturma açılmasına oy birliğiyle karar verildi.
Ayrıca, yayımlanan bir diğer korunma önlemi tebliğine göre de 2013 yılından itibaren yürürlükte olan ve 1 Temmuz 2020'de sona erecek İran menşeli ambalaj (BOPP) filminin ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için de yerli üreticilerin başvurusu üzerine Kurul tarafından soruşturma açılması kararlaştırıldı.

İran, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:06   İhracatçıların hususi damgalı pasaport süresinin uzatılması - Ekonomi
13:00   Fuzul Grup'tan eğitime destek - Ekonomi
12:56   TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: "Tarımda girdi maliyetleri düzenlenmeli" - Ekonomi
12:52   Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi
12:52   Bakan Varank açıkladı;750 milyon liralık destek geliyor - Ekonomi
12:44   Son Dakika: Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul" yanıtı: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok - Ekonomi
12:02   Son dakika: 100 bin sosyal konut projesinde başvuru rakamı 440 bine ulaştı - Ekonomi
10:58   Üzerinde baskı hatası bulunan 250 bin lirayı bugünkü 250 bin liraya satmak istiyor - Ekonomi
10:35   QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor - Ekonomi
10:17   Türkiye'de ortalama brüt kazanç 2018'de 49 bin lira oldu - Ekonomi
24.12.2019 13:14:39