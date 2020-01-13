İran'dan, 'Protestocuları öldürmeyin' diyen Trump'a yanıt: İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak

İran yönetimi, Ukrayna uçağının düşürülmesini protesto eden eylemcilere gerçek mermi ile ateş açıldığı suçlamalarını reddetti. Tahran emniyet müdürü dün gece sosyal medyada yayılan görüntüleri yalanlarken, hükümetten yapılan açıklamada da "Protestocuları öldürmeyin" diye tweet atan ABD Başkanı Trump'a, "İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak" ifadeleriyle karşılık verildi.

"İTİDAL TALİMATI VERİLDİ"

Protestocuları bastırmak için gerçek mermi kullanıldığı iddialarını yalanlayan Tahran emniyet müdürü, "Polis protestolarda kesinlikle ateş açmadı çünkü başkent polisine itidal gösterme talimatı verildi" açıklaması yaptı.

"TRUMP TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKÜYOR"

İran hükümet sözcüsü Ali Rebii ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece attığı "Protestocularınızı öldürmeyin" tweet'ine tepki gösterdi. Rebii, İran halkının Süleymani'nin ölümünü unutmayacağını söyledi.

ABD Başkanı'nın İranlılar için endişe beyan eden açıklamalarının arkasında 'timsah gözyaşları döktüğünü' söyledi.

UKRAYNA UÇAĞI SKANDALI, İRAN HALKINI ÖFKELENDİRDİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü Ukrayna Havayolları'na ait bir uçak İran üzerinde düşmüş ve içerisindeki 176 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. İran rejiimi olayı üç gün boyunca örtbas etmeye çalışmış ancak daha sonra ortaya çıkan veri ve kanıtlar ışığında geri adım atarak yanlışlıkla füze ile düşürüldüğünü kabul etmişti.

İran ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Irak'taki iki ABD üssüne füze atmış ve bu karşılık sonrası olası bir ABD cevabına karşı üst düzey alarma geçmişti. Üslere yapılan saldırıda ABD hiçbir kayıp vermediği için misilleme olmamış ve ABD sadece yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

DEVLET TELEVİZYONUNDA İSTİFA

Uçağın içerisinde yurtdışında okuyan ve akademik çalışmalar yapan İranlılar ile onlarla birlikte İran'ı ziyaret eden Kanadalılar bulunuyordu. Olayın üzerinin kapatılmak istenmesi yas tutan İranlıları daha da öfkelendirdi. İran devlet televizyonunda çalışan iki kişi olayla ilgili haberlerin sansürlenmesi ve çarpıtılması nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

TRUMP: ABD'NİN GÖZÜ ÜZERİNİZDE

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından paylaştığı mesajda Tahran'a seslenerek İngilizce ve Frasça büyük harflerle "protestocuları öldürmeyin, ABD'nin gözü üzerinizde" uyarısı yaptı.

İranlılar Kasım ayından bu yana yükselen gaz ve benzin fiyatları ile internete erişimin kesilmesi nedeniyle rejime karşı protesto gösterileri düzenliyor. Uluslararası Af Örgütü bu son dönemde yaşanan protestolarda 300 kişinin hayatını kaybettiğini rapor ediyor.