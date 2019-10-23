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İran'dan Soçi mutabakatına ilk yorum: Olumlu bir adım

Rusya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakata ilişkin İran'dan yapılan açıklamada "Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım" ifadeleri kullanıldı.

23.10.2019 11:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle gittiği Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 6 saat süren görüşmenin ardından Soçi mutabakatı imzalandı. Rusya'nın orta doğudaki müttefiki olarak bilinen İran, mutabakatı olumlu bir adım olarak gördü.

"OLUMLU BİR ADIM"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi mutabakatını değerlendirdi. Sözcü Musevi, "Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım." dedi.

DİKKAT ÇEKEN "TÜRKİYE" VURGUSU

Musevi ayrıca söz konusu mutabakatın Türkiye'nin güvenlik endişelerine çözüm olmasını ve Suriye'de barışı sağlamasını umduğunu belirtti.

İran'dan Soçi mutabakatına ilk yorum: Olumlu bir adım

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