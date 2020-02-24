İran'dan Türkiye'ye uçak seferleri durduruldu! Son uçak İstanbul'a iniş yaptı

İran 'dan ardı ardına gelen koronavirüs haberleri Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Bilim kurulunun Sağlık Bakanlığına önerisi üzerine İran'dan Türkiye'ye yapılacak seferlerin durdurulması kararı alındı. Kararın ardından son İran uçağı İstanbul Havalimanı'na geldi.

TEK TARAFLI VE GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Bilim kurulu, İran'da artan koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığını uyardı. Bilim Kurulunun İran seferlerinin durdurulması tavsiyesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarına yönelik Türkiye'nin alacağı tedbirler kapsamında Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan Türkiye'ye yapılacak tüm uluslararası uçuşların saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

YOLCULAR UÇAKTAN MASKE VE SPREYLERLE İNDİLER



Uçuş yasağının başladığı saatlerde İran'dan Türkiye'ye doğru sefer gerçekleştiren İran Air uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. İran'dan gelen yolcuların maske taktığı ve ellerine sprey sıktığı görüldü.