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İran'dan Suriye açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınladı.

08.10.2019 12:45İran'dan Suriye açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınladı.
ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının meşru olmadığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını çok daha önceden vermiş olması gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'ye olası askeri harekatını endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Böyle bir adım Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeyeceği gibi daha büyük zararlara yol açacaktır. İran her türlü askeri müdahaleye karşıdır" ifadelerini kullandı.
İran'ın Suriye ve Türkiyeli yetkililer ile görüşerek endişeleri barışçıl yollarla çözmeye hazır olduğunu belirleten İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye toprak bütünlüğüne saygı ve Adana mutabakatının bu görüşmeler için uygun kaynaklar olduğuna işaret etti.
(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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