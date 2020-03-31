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İran'dan Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

31.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:50
İran'dan Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, İran 'dan Türkiye 'ye girmeye çalışan 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hudut birlikleri tarafından İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca hudutlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği bildirildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İran, PKK, Güncel
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