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İran'dan "Ukrayna uçağının düşürülme olayı siyasallaştırılmamalı" açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın düşürülme olayının siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

11.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:44İran'dan
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Hava Yollarına ait uçağın düşürülme olayının siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Ajansına (ISNA) göre, Şemhani Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Danilov'la yaptığı telefon görüşmesinde, düşürülen uçakla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
Uçak kazasında ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Şemhani, "Bu acı olay insani bir hatadan meydana gelmiştir. Kötü niyetlilerin müdahalesine izin vermeyelim ki olay siyasi bir tartışmaya dönüşmesin." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov ise konuyla ilgili iki ülke arasındaki iş birliğinin devam etmesini ve inceleme-araştırma çalışmalarının bir an önce yapılarak olayın aydınlığa kavuşturulmasını istedi.
İran, uçağın füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti
Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 11'i Ukrayna vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Ali Şemhani, Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: AA

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