07.07.2019 16:23
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İran'dan uranyum zenginleştirme hamlesi: Tahran nükleer anlaşmaya uymayacağını açıkladı

İran

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "(Nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "(Nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." dedi.

Başkent Tahran'da, cumhurbaşkanlığı binasındaki basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "2'nci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com
Tahran, İran, Dünya

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