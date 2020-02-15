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İran'dan yabancı şirketlere uyarı: 'Dönüşünüz kolay olmayacak'

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD yaptırımlarına uyarak İran'ı terk eden yabancı şirketleri uyararak, "Tekrar İran'a dönüşünüz kolay olmayacak" dedi.

15.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:15İran'dan yabancı şirketlere uyarı: 'Dönüşünüz kolay olmayacak'
Dışişleri Sözcüsü Abbas , ABD yaptırımlarına uyarak İran'ı terk eden yabancı şirketleri uyararak, "Tekrar İran'a dönüşünüz kolay olmayacak" dedi.
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Güney Kore'nin LG ve Samsung firmalarının İran firmaları ile işbirliklerini kesmeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Musevi, ABD yaptırımlarına uyarak İran'ı terk eden yabancı şirketlerin tekrar İran'a dönmelerinin zor olacağını belirterek, "İran zor gün dostlarını unutmamaktadır fakat bazı son aylar ve yıllarda Amerika'nın zorbalığını kabullenerek İran'ı terk eden bazı firmalar İran piyasasına dönmelerinin zor olacağını bilmeliler. Ticaret kanunu pazarın korunmasının o pazara girmekten zor olduğunu söylemektedir" ifadelerini kullandı.
Güney Kore'nin LG ve Samsung şirketlerinin İran ile işbirliğini kesmesi sonrası bu firmalara ait tabelaların şehirler ve mağazalardan toplatılma kararı alındı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Musevi, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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