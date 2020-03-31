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İran'dan Yukarı Karabağ'daki sözde seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenecek sözde seçimlerin Karabağ meselesinin çözümünü zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

31.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:48
İran'dan Yukarı Karabağ'daki sözde seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenecek sözde seçimlerin Karabağ meselesinin çözümünü zorlaştıracağı uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Yukarı Karabağ bölgesinde bugün düzenlenmesi öngörülen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Musevi, "Biz, iki komşumuz yani Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların çözümünü zorlaştıracak ve karmaşıklaştıracak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Seçimlerin bölgedeki gerginliği artırabileceğine işaret eden Musevi, "İran, bölgede tansiyonu ve anlaşmazlığı artıracak her türlü adıma karşıdır." açıklamasında bulundu.
Musevi ayrıca Karabağ meselesinin uluslararası hukuk temelinde ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Karabağ, İran, Güncel
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