İran, demiryoluyla Akdeniz ülkelerine erişecek

İran 'ı Akdeniz ülkelerine bağlayacak Selemçe- Basra demiryolu hattının inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı duyuruldu.

İran Demiryolları Genel Müdürü Said Resuli yaptığı açıklamada, Selemçe-Basra demiryolu hattının 33 kilometre olacağını belirterek, proje kapsamında 700 metrelik bir köprünün de inşa edileceğini bildirdi. Rasuli, demiryolu hattının İran'ı Akdeniz ülkelerine bağlayacağını hatırlatırken, çalışmaların 1 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Proje bittiğinde İran ve Ortadoğu arasında ticari ve yolcu taşımacılığının yapılacağı açıklanırken, projenin nihai hedefinin Suriye'deki Lazkiye limanıyla bağlantı kurmak olduğu bildirildi.