İran Devlet Başkanı Ruhani'den ABD'ye Tehdit: "Tahran Petrol İhraç Edemezse Körfez'den Kimse Petrol...

04 Aralık 2018 Salı 11:14



04 Aralık 2018 Salı 11:14

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, bugün yaptığı açıklamada İran'ın petrol ihraç edememesi durumunda hiç kimsenin Körfez'den petrol alamayacağını söyledi.İran devlet televizyonunda konuşan Ruhani, "Amerika Birleşik Devletleri, İran petrol ihraç edemezse kimsenin Körfez'den petrol ihraç edemeyeceğini bilmeli" dedi.ABD yetkilileri niyetlerinin İran'ın füze programını engellemek ve bölgeye nüfuzunu durdurması için İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek olduğunu söylemiş ve bunun için 5 Kasım'da İran'a karşı 2. ambargo programını başlatmıştı. Ambargoya İran'a uluslararası bankacılık hizmetlerinin verilmemesi ve petrol ihracatının durdurulması dahil edildi.İran'a karşı uygulanacak ambargodan Türkiye dahil 8 ülke muaf tutulmuştu. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağın Türkiye'nin ana ham petrol ithalatçısı Tüpraş'ın Kasım ayı içinde 129 bin varil petrol aldıktan sonra İran'dan petrol ithalatı yapmadığını iddia etti. - TAHRAN